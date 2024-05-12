تفاصيل مقتل عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم، ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

في نفس السياق أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية قيام بؤرة إجرامية تضم (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "شروع فى قتل – مخدرات – سلاح وذخيرة - إستعمال قوة") بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبإستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وأسفر التعامل عن مصرعهم .. وعثر بحوزتهم على (2 قنبلة يدوية – رشاش جرينوف – 10 بنادقية آلية - 10 بنادق خرطوش – 9 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 225 كيلو جرام ) .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (مليون جنيه).

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.