جامعة الفيوم: افتتاح دورة إعداد المعلم الجامعي (٤٩) بكلية التربية

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الجلسة الافتتاحية لدورة إعداد المعلم الجامعي التاسعة والأربعين، والتي تستمر خلال الفترة من ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤ وحتى ١٦ / ٥ / ٢٠٢٤.

بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة وذلك اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاتة أن دورة إعداد المعلم الجامعي من أهم الدورات التي توليها جامعة الفيوم اهتمامًا كبيرًا، لأهميتها الكبرى في تنمية قدرات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خلالها، وخاصة أنها تجرى على مستوى كافة الجامعات المصرية، وجاري العمل على بذل مزيد من المجهودات بهدف الارتقاء بها وتطويرها.

وأشار إلى أن الدورة تعمل على تعريف أعضاء الهيئة المعاونة بكل ما يتعلق بهم من الواجبات والاختصاصات، بالإضافة إلى آليات التعامل مع الفئات المختلفة خلال ممارساتهم وأعمالهم الأكاديمية.

كما وجه الدكتور محمد فاروق الخبيري بضرورة التحاق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والراغبين في الترقي، بدورة إعداد المعلم الجامعي والاهتمام باجتيازها، لدورها البالغ في تعريف أعضاء هيئة التدريس بطرق نقل المعلومات المعرفية والمواد الأكاديمية إلى الطلاب.

واوضح الدكتور عاصم العيسوي أن الدورة تتيح للمشاركين التعرف على أنشطة وأهداف القطاعات المختلفة لجامعة الفيوم على نحو أفضل وأكثر تميزًا، كما تعكس التمسك بقيمة مواصلة التدريب واكتساب المهارات.

كما تابعت الدكتورة آمال جمعة أن دورة إعداد المعلم الجامعي تأتي وفق قانون تنظيم الجامعات، بهدف تعريف المشاركين بأساسيات بناء المنهج الجامعي والنواحي المتعلقة باستراتيجيات التدريس في المرحلة الجامعية والالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس، والتي تتعلق بالتدريس والامتحانات وآليات التقويم والمتابعة وسيكولوجية الطالب الجامعي وميكنة نظم التعليم من حيث بنوك الأسئلة وملف الإنجاز الالكتروني، والتصحيح الالكتروني، بالإضافة إلى أخلاقيات البحث العلمي واستراتيجيات التدريس في المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى الجامعة ومجتمع بيئة الفيوم من حيث دور الجامعة في تنمية المجتمع والتعريف بالوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وصندوق الزمالة والرعاية الطبية.

وتابع الدكتور أحمد علي وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الدورة من أهم الدورات التي تعقدها الكلية والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على إدارة الجودة الشاملة والاعتماد المؤسسي وأساسيات التحول الرقمي والبنية التحتية لشبكة معلومات الجامعة، وكذلك مشروع البوابة الالكترونية والتدريس المصغر وتنمية الجدارات الإدارية والبحث العلمي وأهميته والمؤتمرات والبعثات والتصنيفات الدولية.

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