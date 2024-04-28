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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة طنطا تفتح باب التقديم لشغل مهام بالمراكز والوحدات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير مركز تعليم الكبار والتعليم المستمر، مدير وحدة المشروعات البحثية ومراكز التميز العلمي، ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة، مدير مركز الاستثمار الخدمي، مدير مركز الخدمة العامة بكلية الحقوق، مدير مركز التطوير المستدام للعملية التعليمية، مدير وحدة تطوير المشروعات الهندسية والبنية التحتية، المدير التنفيذي للتطوير المستدام لقطاع المستشفيات الجامعية، مدير مركز السلامة والصحة المهنية، مدير مركز استشارات الحاسبات ونظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الحقوق.

أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم في توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته، بيان بالأنشطة والمشاركات داخل الكلية و الجامعة معتمد من الكلية، وموافقة عميد الكلية .

الحاسبات والمعلومات الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا السلامة والصحة المهنية المدير التنفيذي المشروعات الهندسية