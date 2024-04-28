رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات مؤتمر البيئة الدولي الثاني

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات مؤتمر البيئة الدولي الثاني، الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان "الاستثمار البيئي ورؤية مصر ٢٠٣٠"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة صباح صابر مقرر المؤتمر، والدكتور محمد القبطان مسئول "مبادرة هنجملها"، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وكوكبة من النواب والمختصين والمعنيين بمجال البيئة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

وفى بداية كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور حسان النعماني، بضيوف الجامعة الذين أثروا المؤتمر بحضورهم المشرف ومشاركتهم المميزة، موضحاً أن المؤتمر ينفذ للعام الثاني على التوالي بهدف دعم جهود الدولة فى تعزيز الاستثمارات الخضراء والمشروعات البيئية والمناخية المستدامة، للارتقاء بالبيئة المصرية وصون الموارد الطبيعية لضمان حقوق الأجيال القادمة، وهذا وفقاً لما يحظي به قطاع البيئة من اهتمام غير مسبوق، وما يشهده من تحول جذري فى المفاهيم والاستراتيجيات، بفضل توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث وجه بوضع ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، بما يضمن مستقبل أفضل للمواطن المصري.

وأشار النعماني، إلى أن ما تبذله الجامعة من جهود مضنية من أجل نشر الوعى البيئي بين منسوبيها، للحفاظ على منشآتها وممتلكاتها وتطوير وتحسين كافة القطاعات، الأمر الذى ساهم فى حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية، فى التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI GreenMetric لدورة ٢٠٢٣، وذلك لاستيفائها كافة اشتراطات التميز فى معيار المنشآت والبنية التحتية، بالإضافة إلى جهودها لتفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" لزيادة رقعة المساحات الخضراء بالجامعة، معلناََ عن إطلاق أول منصة للاستثمار البيئي المناخى وإنشاء وحدة للإستثمار البيئي والمناخى بالجامعة وهى تعد الأولى على مستوى الجامعات المصرية

من جانبه استهل الدكتور خالد عمران، كلمته بتوجيه التحية للحضور، موجهاً خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه الدائم والمستمر لكافة الفعاليات العلمية التى تنظمها الجامعة لصالح خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكداً أن مؤتمر البيئة الدولي الثاني يعقد فى إطار اهتمام الجامعة بنشر الوعي المجتمعي بالتحديات المحلية والإقليمية والدولية التى تواجه قضايا البيئة، ويهدف إلى دعم مجهودات الدولة فى مجالات الاستثمار الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول فى مجال المشروعات الخضراء وإعادة التدوير، لتحفيز التحول للاقتصاد الأخضر لمواجهة التحديات البيئية والتصدي للتغيرات المناخية، كنقطة انطلاق نحو تعزيز الاستثمار البيئي والمناخى فى مصر.

وقالت الدكتورة صباح صابر، ان المؤتمر تناول ٤٠ ورقه عمل بحثية قدمها عدد من الباحثين والطلاب، كما ناقش عدد من المحاور المتعلقة بتحديات الاستثمار الأخضر كأحد آليات التنمية المستدامة، وأهمية الاستثمار البيئي فى المؤسسات التعليمية ومناهج التعليم الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتعزيز البيئة الخضراء، وبحث الاستثمار فى شهادات الكربون لخفض الانبعاثات، وأيضاً التطرق إلى مناقشة الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء والطاقة المتجددة كمصادر طاقة مستدامة وتأثيرها على البيئة، والاستثمار الرياضي الأخضر ورؤية مصر ٢٠٣٠، وكذلك طرح دور الإعلام فى معالجة القضايا الخاصة بالاستثمار البيئي، وتسليط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة والاستثمار البيئي،

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تتضمن عدد من المحاضرات والجلسات العلمية الهامة، كما تتضمن افتتاح الخيمة التمريضية، والقيام باعمال تشجير المقر الجديد.