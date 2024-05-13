تضامن النواب توافق على ميزانية "الشئون الاجتماعية" وتوصي بزيادة معاش تكافل وكرامة

انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة للدكتور عبد الهادى القصبى، من مناقشة موازنة قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوصت اللجنة بعدة توصيات وهى :

زيادة معاش التضامن الاجتماعى بالباب الرابع بند تكافل بكرامة بنسبة ١٥ % ليصل إلى ٤١ مليار جنيه

زيادة بند معاش الطفل بالباب الرابع ب مبلغ مليار و٧٠٠ مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمضاعفة وشمول الأيتام برعاية الدولة.

وإعادة النظر فى بند الإعانات الذى خُفِّض بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه لتتمكن من مواجهة الاحتياجات الفعلية

وأوضحت ممثلة وزارة المالية أن بند تكافؤ الفرص أُدرج بمبلغ نصف مليار تحت مسمى الصرف على التعليم المجتمعي، وأوصت اللجنة بأن يكون مخصصا لتلك الأغراض السابقة.