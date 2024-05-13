إقبال غير مسبوق لليوم الخامس للمحاضرات المجانية لشهادة الثانوية بالفيوم

نظمت إدارة شرق الفيوم التعليمية ، بالتعاون مع نقابة المعلمين بالفيوم المحاضرات المجانية لشهادة الثانوية العامة مع أفضل نخبة من معلمي جميع المواد الدراسية، برعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتورة أمـانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية، ومصطفي مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية.

وشهد اليوم الخامس نجاح وإقبال منقطع النظير من الطلاب مع كبير معلمى الجغرافيا والإقتصاد والمحاضرة كانت في الإقتصاد، بحضور مصطفي مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية.

وتقدم المراجعات والمحاضرات المجانية بمقر القاعة الفرعونية بنقابة المعلمين بالفيوم، ويقوم بتقديم المحاضرات نخبة مميزة من أفضل المعلمين فى جميع المواد الدراسية على مستوى إدارة شرق الفيوم التعليمية.

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