إحالة عصابة سرقة الحقائب في الدرب الأحمر للجنايات

أحالت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، متهمين بتكوين تشكيل عصابي للسرقة، وتعاطي المخدرات الي محكمة الجنايات.

وكانت النيابة قد أمرت قبل وقت سابق بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائى لفحصها وإعداد تقرير بها.

تعود البداية عندما تم ضبط ( شخصين) لقيامهما بسرقة عدد من الحقائب من داخل ورشة كائنة بدئرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة والمواد المخدرة بقصد التعاطى ، وتم بإرشادهما ضبط الحقائب المستولى عليها، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة ، كما إعترفا بإرتكابهما (2) واقعة سرقة آخرى.

كما تم ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف" وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" كما أقر بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة .