يتسع لـ 220 سيارة.. محافظ الدقهلية يتفقد مجمع المواقف الحضارى بدكرنس

تفقد محافظ الدقهلية مجمع المواقف الحضاري بمدينة دكرنس و يتسع لجميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة والخطوط بين الدقهلية والمحافظات الأخرى، بمرافقة الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز دكرنس، والمحاسب احمد البنداري، مدير عام المواقف بالمحافظة.

محافظ الدقهلية ومدير جهاز المخابرات العامة منطقة شرق الدلتا يتفقدان مجمع المواقف الحضارى بدكرنس:

ويستهدف تنفيذ المشروع ربط قرى رئاسة المركز بالمدينة والقرى والمراكز بنطاق المحافظة وايضا المحافظات ومنطقة خدمات لانشطة مختلفة ودورات مياه حضارية ومسجد وكافتيريا ومبنى مخصص لإدارة الموقف به غرفة تحكم الكترونيه ومزود بكاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية لدخول وخروج السيارات.

جرى تنفيذ المشروع على مستوى حضارى ليضم استراحات للركاب وحارات متسعة بما يتيح السيوله المروريه للسيارات والركاب ومحاط بسور وبه 4 مداخل ومخارج لاستيعاب حركة السيارات والركاب داخل الموقف حيث يتم نقل خطوط المراكز والمحافظات الى الموقف المجمع الجديد توجد خدمة السرفيس للنقل من وإلى الموقف من كافة المناطق..

وقال محافظ الدقهلية، ان مجمع المواقف الجديد يقام علي مساحة 3800 متر مربع ويتسع لـ 220 سيارة من جميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة وكذا الخطوط بين الدقهلية والمحافظات الأخرى ويساهم في تخفيف الضغط على مدينة دكرنس.

واشار انه يجري تنفيذ المشروع علي قدم وساق وسيتم الانتهاء من التنفيذ والتشغيل قريبا مشيرا الى أن هناك خطة متكاملة لتنفيذ مواقف حضارية تليق بالمواطنين تيسيرا عليهم في ظل السعي المتواصل لرئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.

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