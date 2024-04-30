ads
الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير الخارجية الفرنسي: الهجوم على رفح الفلسطينية لن يحل شيئا

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الفرنسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى، أن ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية فكرة سيئة ولن يحل أي شيء؛ وفق ماجاء على قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي نفس السياق، قال بنيامين نتنياهو، إن قواتنا ستدخل رفح الفلسطينية للقضاء على حماس، سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا، مؤكدًا أن إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليس خيارًا مطروحًا.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن إخلاء السكان من رفح الفلسطينية بدأ، وأن احتمال إبرام صفقة ضئيل.

الهجوم على رفح إخلاء السكان القاهرة الاخبارية بنيامين نتنياهو انهاء الحرب ستيفان سيجورنيه مدينة رفح الفلسطينية مصدر دبلوماسي فرنسي وزير الخارجية الفرنسي