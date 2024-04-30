وزير الخارجية الفرنسي: الهجوم على رفح الفلسطينية لن يحل شيئا

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى، أن ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية فكرة سيئة ولن يحل أي شيء؛ وفق ماجاء على قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي نفس السياق، قال بنيامين نتنياهو، إن قواتنا ستدخل رفح الفلسطينية للقضاء على حماس، سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا، مؤكدًا أن إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليس خيارًا مطروحًا.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن إخلاء السكان من رفح الفلسطينية بدأ، وأن احتمال إبرام صفقة ضئيل.