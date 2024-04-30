العربي للدراسات السياسية: حرب قطاع غزة تتصدر مباحثات السيسي وأمير الكويت

أوضح الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن العلاقات بين مصر والكويت من العلاقات الراسخة والمهمة، في كل المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية.

وأشار"إسماعيل"، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، فقد شاركت الكويت بحرب 1973، ومقابل ذلك ساهمت مصر في تهدئة الصراع بين الكويت والعراق.

وأضاف أن قطاع غزة سيأخذ الحيز الأكبر في المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير الكويت، مؤكدًا أن مصر تعتبر حافظة الأمن للمنطقة العربية، وذلك لأن الاعتداءات على غزة، تؤثر بشكل كبير على مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي القضية الفلسطينية ستكون على رأس المناقشة بين الزعمان.

وكشف عن وجود توافق كبير بين الجانبين فيما يخص القضية الفلسطينية، فكل أمراء الكويت على مر الأزمنة تدعم هذا الملف بكل قوة، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.