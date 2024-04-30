الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لموسيقى الجاز

تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم ٣٠ أبريل من كل عام اليوم الدولي لموسيقى الجاز، حيث تتمتع موسيقى الجاز بأفق منفتح يدعو إلى النظر إلى ما هو فوق اختلافات البشر لكسر الحواجز وتعزيز بسط السلام، ويحتفل هذا العام بحلول اليوم الدولي في اكثر من ١٩٠ عاما، وتستضيف مدينة طنجة المغربية الاحتفال وتعد المرة الأولى التي تستضيف دولة أفريقية الاحتفالية بهذا اليوم.

تعد مدينة طنجة أحد أهم المدن التي تنصهر فيها أشكال التعبير الثقافي بسبب موقعها عند مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والمديم تمتلك تاريخ طويل وغني في موسيقى الجاز، واشتهرت بتراث غني لتلك الموسيقى، وامضى اشهر فنانين موسيقى الجاز عالميا أوقاتهم في مدينة طنجة وفيهم من عاش بالمدينة لسنوات طويلة ويراد من احتفال هذا العام التأكيد على تراث موسيقى الجاز في المدينة وتسليط الضوء عبى الروابط الثقافية والفنية بين الناس في المغرب واوروبا وأفريقيا.

ومن ضمن الفعاليات احتفالا باليوم سلسلة من البرامج التعليمية وفعاليات للطلاب من جميع الأعمار ومناقشات عن تاريخ موسيقى الجاز وتأثيرها في طنجة، ويقام حفل كل النجوم العالمي قي قصر الفنون والثقافة، وسوف يُبث عبر مواقع سوشيال ميديا ومواقع الأمم المتحدة في كافة أنحاء العالم. وتشجع منظمة اليونسكو المدارس والجامعات لتنظيم أماكن الفنون المسرحية والمراكز المجتمعية وساحات المدن والمنتزهات والمتاحف والأماكن المختلفة لعرض احتفالية اليوم.