البلشي يعلن عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، وسيرفع عليه كافة التوصيات التي تخرج من الجلسات التحضيرية للمؤتمر، حتى تكون كافة أعضاء الجمعية العمومية على اطلاع دائم بالخطوات التي تتخذها النقابة للتحضير للمؤتمر.

لجنة استشارية لل مؤتمر العام للصحافة

وأضاف «البلشي» خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام السادس للصحافة بمشاركة عدد من القيادات الصحفية، أنه تم الاتفاق على لجنة استشارية تتولى التحضيرات للمؤتمر بصورة مباشرة، سيعلن عن كافة تفاصيل المؤتمر قبل موعد انعقاده.

محاور المؤتمر العام للسادس للصحافة

أوضح أن الاجتماعات التحضيرية، التى عقدت على مدار الأسابيع الماضية أن فكرته للمؤتمر السادس للصحافة المصرية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هى: مستقبل الصحافة واقتصادياتها، والحريات والتشريعات، التى تندرج تحتها ملفات الصحافة الورقية والإلكترونية، ولائحة أجور للصحفيين وأوضاع الحريات العامة والبيئة التشريعية الحاكمة لمهنة الصحافة، على أن يتم تشكيل لجنة فى نهاية أعمال المؤتمر تحمل نتائج أعمال المؤتمر والعمل على تحقيقها من خلال نقابة الصحفيين، وكل الجهات والهيئات ذات الصلة بالصحافة المصرية.

دورة فلسطين

وأشار إلى أن الزملاء اتفقوا خلال الاجتماعات التحضيرية على مقترح بإطلاق اسم "دورة فلسطين" على النسخة، التى يتم التحضير لها من مؤتمر الصحافة المصرية بعد التصويت على المقترح فى الاجتماع التحضيري، الذى عقدته النقابة بمشاركة عشرات من الزملاء فى مقر النقابة الأسبوع الماضي.

مشاركة الصحفيين في المؤتمر السادس

وجدد نقيب الصحفيين دعوته لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى اجتماعات لجان المؤتمر والأعمال التحضيرية، وتقديم المقترحات وصولًا لحلول للأزمات، التى تعانيها الصحافة المصرية.