مجدي البدوي يشكر حكومة مدبولي: قامت بواجبها الوطني

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم بإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، تضم عددا من الوزراء أصحاب الخبرات والكفاءات، لتنفيذ تطلعات الشعب في مستقبل أفضل وعلاج كل المشاكل والسلبيات، التي شهدتها الفترة الماضية ومواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

ووجه البدوي الشكر إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي تقدمت باستقالتها اليوم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال : حكومة قامت بواجبها الوطني على أكمل وجه واستطاعت الخروج من الأزمات التى واجهت البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

و شدد على أن يكون التشكيل الجديد للحكومة من أصحاب الخبرة والكفاءة الوطنية في ضوء التكليفات الرئاسية التي تستهدف بناء الإنسان المصري والعمل من أجل النهوض بالاقتصاد قادرة على دفع عجلة الإنتاج خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها، و قادرة على جذب استثمارات أجنبية والمحلية.

وأضاف نائب رئيس إتحاد عمال مصر أن على هذه الحكومة في التشكيل الجديد حماية المواطنين من غلاء الأسعار وربط الأسواق، واستكمال مسيرة البناء والتنمية في ضوء توجهات الرئيس السيسي نحو الجمهورية الجديدة.