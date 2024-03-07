انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية والإعدادية بإدارة دكرنس فى الدقهلية

انطلقت اليوم الخميس القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية والإعدادية بإدارة دكرنس التعليمية بمحافظة الدقهلية،باشراف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وايهاب القاضى مدير إدارة دكرنس التعليمية،وامال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس.

بدأت أعمال القوافل نشاطها بمدرسة على مبارك الثانوية والإعدادية بنات بدكرنس.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، حيث تم تخصيص قاعات لتمارس القوافل أنشطتها لطلاب المرحلة الثانوية وطلاب الشهادة الإعدادية.

وأضاف، أنه جرى اختيار مدرسة على مبارك الثانوية وتضم ١٧ مدرسة ثانوية مدرسة دكرنس الاعداديه بنات وتضم ٦٥ مدرسة.

وأوضح أن القوافل تضم نخبة من أكفأ معلمى ومستشارى المواد الدراسية لمواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ولاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، وأنه بالإضافة لتدريب طلاب الثانوية على نظام الأسئلة الجديد لامتحانات الثانوية العامة واطلاعهم على مفاتيح المراجعات النهائية، وأساليب الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة يونيو المقبل،.

وشدد ناصر التأكيد علي الطلاب بالالتزام والانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال فعاليات القافلة والتي تستمر حتى مساء الغد الجمعة.

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