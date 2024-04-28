توريد 221 ألف طن قمح للشون والصوامع بالشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة و التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٢١٤٦٨ طن و ٠٦٤ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة .

أضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده و مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الإستخدام .

ومن جانبه أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٦٢٦٢٣ فدان حتي الآن علماً أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان ، لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.