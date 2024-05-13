افتتاح معرض "هويتنا إلى أين؟" لـ كريم رأفت بمركز كرمة بن هانئ.. الأربعاء

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الفردي الخاص للفنان كريم رأفت، والذي يقام تحت عنوان “هويتنا إلى أين؟”، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل 15 مايو بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي. ويستمر المعرض حتى 25 مايو الجاري.

وتتناول لوحات المعرض تراثنا الثقافي، وكيف أنه شيئا ثمينا تزداد قيمته عندما يتم تجديده وجعله حافزا علي بناء الحاضر والمستقبل، في ظل ماض حي من جديد، فتولد ثقافة جديدة تستوعب العلم والتكنولوجيا دون القضاء علي تراثنا أو هويتنا.

وفى سياق متصل يفتتح القطاع يوم الأربعاء المقبل، المعرض الفردي الخاص للفنانة فريدة إبراهيم، والذي يقام تحت عنوان “التكلف”، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل 15 مايو بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 25 مايو الجاري.

وتسعي فريدة إبراهيم في معرضها "التكلف" إلي تجسيد أعمالها الفنية للهروب من عراقيل التكلف، فخير الفن ما عبر عن النفس في بساطة ويسر. وذلك من خلال اللجوء إلي المنزل كمكان متجرد من الإضافات الغير ضرورية، التي تزيد من تعقيد الأمور سواء مشاعر، صراعات أو مظاهر حيث الشعور بالذات دون مؤثر يعرقل تلك المشاعر.