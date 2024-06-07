الصين تأمل أن تقدم الولايات المتحدة شيئا ملموسا من أجل تنمية إفريقيا

أعربت الصين عن أملها في أن تسهم الولايات المتحدة الأمريكية بالمال الحقيقي وأن تقدم شيئا ملموسا من أجل تنمية إفريقيا والنهوض بها.

وقالت "ماو نينغ" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، حينما طُلب منها التعليق على التصريحات السلبية للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مبادرة الحزام والطريق.

وقالت ماو إن شعوب الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق هي أفضل من يتحدث عن المبادرة، مضيفة أن الصين وقعت ما يزيد على 200 وثيقة تتعلق بالمبادرة مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية منذ طرح المبادرة قبل عقد من الزمان.

وأشارت المتحدثة إلى أن تعاون الحزام والطريق جلب فوائد ملموسة لشعوب الدول المشاركة، ولاقى ترحيبا واسع النطاق من جانب المجتمع الدولي.

وتابعت ماو قائلة إن إفريقيا واحدة من المناطق المشاركة بفعالية في تعاون الحزام والطريق، مضيفة أنه بفضل هذه المبادرة، تمكنت العديد من الدول الإفريقية من إنشاء أول طرق سريعة وأول جسور بحرية وأول مجمعات صناعية لديها، كما شهدت إفريقيا بناء أول مركز للسيطرة على الأمراض، إذ أنه مجهز بمرافق كاملة ويغطي القارة بأكملها.

واختتمت المتحدثة قائلة: "من السهل انتقاد الآخرين على فعل شيء، ولكن الجزء الصعب هو فعل ذلك الشيء بطريقة أفضل من الآخرين". وأضافت: "نأمل أن تسهم الولايات المتحدة بالمال الحقيقي، وأن تقدم شيئا ملموسا من أجل تنمية إفريقيا والنهوض بها".