ننشر أقوال مرشد سياحي خطفه 4 أشخاص في منطقة جبلية بالطريق الأوسطي

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة 15 مايو، في واقعة خطف مرشد سياحي علي يد 4 أشخاص، لمنطقة جبلية بالطريق الأوسطي، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، تفاصيل الواقعة.

وبسؤال المجني عليه أحمد عبدالرحمن محمد، والمصاب بإصابات متعددة جروح وسحجات بالجسم وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، أقر بقيام المتهمين باصطحابه لتلك المنطقة الجبلية محل الواقعة بواسطة الدراجة البخارية ذات الثلاثة إطارات توكتوك قيادة الثاني والدراجة البخارية قيادة الثالث بناء علي اتفاق بينه وبين المتهم الأول والسابق التعارف بينهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال جروبات الشذوذ وعند وصوله قاموا بإنزاله والتعدي عليه بالضرب لإجباره على تحويل 30000 جنيه نظير قيامهم بالسماح له بالانصراف من تلك المنطقة.

وباستجواب المتهمين عبدالرحمن ياسر خلف حسين، ومصطفي محمود حسن، ومحمد ياسر فراج، وأحمد محمد سعيد، أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات.

وتقرر انتداب أحد الأطباء بمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي المتهم أحمد عبدالرحمن، وذلك لبيان ما به من إصابات وسبب وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وتاريخ حدوثها وبيان عما إذا كانت تتفق فيما جاء بأقواله بمذكرة النيابة العامة وكذا بيان ما إذا كان سالف الذكر قد تعرض لإيلاج عضو ذكري بدبره وما إذا كان متكرر الاستعمال من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

بداية الواقعة بتمكن قوة أمنية بقسم شرطة 15 مايو بقيادة النقيب زياد كشك، من القبض علي كل من "مصطفي محمود"، عامل ومقيم عرب الوالدة حلوان، و"محمد ياسر"، و"أحمد محمد"، و"عبدالرحمن ياسر"، وجميعهم مقيمون بحلوان، وبحوزتهم مركبة نارية توكتوك، وسلاح ناري محلي الصنع وطلقات نارية.

وتبين قيامهم بخطف المدعو "أحمد عبدالرحمن"، 42 سنة، مرشد سياحي، ومقيم بفيصل الجيزة، لمنطقة جبلية بالطريق الأوسطي بدائرة القسم، بحجة ممارسة الشذوذ، بعدما تعرف علي المتهم الأول من خلال تطبيقات الشواذ علي فيسبوك، واعتدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته، وطلبوا منه تحويل مبلغ 30 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2410 لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.