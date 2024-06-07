استطلاع: غالبية الألمان تحولوا إلى رفض العدوان الإسرائيلي على غزة

أظهر استطلاع حديث أجراه معهد فورسا للأبحاث، الأسبوع الماضي، تحولا كبيرا في الرأي العام الألماني فيما يتعلق بعدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، بحسب ما ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني اليوم الجمعة.

وتم إجراء الاستطلاع بتكليف من المجلة الأسبوعية الألمانية "شتيرن"، ووجد الاستطلاع أن 61 في المائة من الألمان لا يوافقون على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة، مع استمرار دعم الثلث فقط.

ويمثل هذا تغييرا جذريا عن استطلاع نوفمبر الماضي بعد عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر الماضي، عندما أيد 62 في المائة من الألمان الرد العسكري الإسرائيلي، وعارضه 31 في المائة فقط.

ويشمل التغيير في الرأي جميع الأحزاب السياسية الألمانية.