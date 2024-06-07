تريزيجيه المنقذ.. 5 أهداف و6 نقاط بعد الجولة الثالثة من تصفيات المونديال

وصل محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر المحترف بنادي طرابزون التركي في مباراته رقم 73 مع الفراعنة إلي الهدف رقم 18 منذ أن استدعاه شوقي غريب، المدير الفني السابق للفراعنة في عام 2014، بينهم 7 أهداف في تصفيات كأس العالم.

وأصبح رصيد تريزيجيه في تصفيات كأس العالم 2026 هي 5 أهداف بعدما سجل هدفًا في جيبوتي ساهم فى فوز مصر بسداسية وهدفين في مرمى سيراليون ليحسم الفراعنة اللقاء بثنائية في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

كما سجل تريزيجيه هدفين فى مرمي بوركينا فاسو وتكون الثنائية الثانية له بحصد النقاط الثلاث ليصبح هداف المنتخب متفوقًا على محمد صلاح، الذي سجل 4 أهداف جميعها أمام جيبوتي، ومصطفى محمد صاحب هدف وحيد.

وأصبح تريزيجيه هو المنقذ للفراعنة بتسجيله 5 آهداف و الحصول علي 6 نقاط بشكل مباشر من اجمالي 9 نقاط حققها منتخب مصر بالعلامة الكاملة بعد الجولة الثالثة من تصفيات المونديال

ورفعت ثنائية تريزيجيه في مرمى بوركينا فاسو، عدد أهدافه في تصفيات كأس العالم إلى الهدف رقم 5 في التصفيات، ليحتل صدارة ترتيب هدافي التصفيات.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، محمد صلاح برصيد 4 أهداف.

ويتقاسم الثنائي باتسون داكا لاعب منتخب زامبيا، وكاموري دومبيا لاعب منتخب مالي المركز الثالث برصيد 3 أهداف لكل منهما.

أرقام تريزيجيه

هداف التصفيات: سجل تريزيجيه 5 أهداف في 3 مباريات لعبها خلال تصفيات كأس العالم 2026، ليصبح الهداف الأول للمنتخب المصري والهداف الأول في التصفيات الأفريقية.

نجح تريزيجيه في كسر رقم النجم محمد صلاح كأكثر لاعب مصري تسجيلاً للأهداف في تصفيات كأس العالم، حيث كان صلاح قد سجل 4 أهداف في تصفيات النسخة الحالية.

سجل تريزيجيه ثنائية مميزة في مرمى منتخب بوركينا فاسو، ليقود المنتخب المصري لتحقيق الفوز في المباراة والتقدم خطوة هائلة نحو التأهل لكأس العالم.

حلم التأهل للمونديال يقترب

يُعدّ تريزيجيه أحد أهم لاعبي المنتخب المصري خلال الفترة الحالية، وأرقامه المميزة في تصفيات كأس العالم 2026 تُظهر قدراته العالية وإمكانياته الكبيرة. وبفضل تألقه، أصبح المنتخب المصري قريبًا من تحقيق حلم التأهل لكأس العالم.

وتثبت لغة الأرقام مرحلة تطور كبيرة في أداء تريزيجيه، من حيث القدرة على إنهاء الهجمات بشكل سليم وهز شباك المنافسين، بعد أن كان يهدر العديد من الفرص إلا أن التطور في المستوى جعله هداف منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

ويستعد منتخب مصر لمواجهه نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على استاد «24 سبتمبر» معقل منتخب غينيا بيساو.