استقالة مرتقبة لجانتس من «كابينت الحرب» الإسرائيلي خلال خطاب غدًا

قالت قناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع السابق وعضو كابينيت الحرب بيني جانتس، من المتوقع أن يلقي خطابًا مساء غد السبت، بالتزامن مع الاحتجاجات الأسبوعية الإسرائيلية، ومع انتهاء المُهلة التي وضعها لرئيس الوزراء نتنياهو، لتلبية شروطه، من أجل الاستمرار في حكومة الطوارئ المُشكلة جراء الحرب على قطاع غزة.

وتوقعت القناة أن يعلن جانتس استقالته، مُشيرة إلى أن الخطاب يأتي كما هو مفهوم، على خلفية خلافات عميقة، بين جانتس، ونتنياهو، بشأن ما تُسمى باستراتيجية "اليوم التالي" للحرب على غزة.

ومن أهم الشروط التي وضعها جانتس لنتنياهو قبل نحو ثلاثة أسابيع، هي الاتفاق على صفقة تعيد الأسرى من قطاع غزة، واستراتيجية اليوم التالي للحرب على القطاع، والتأكيد على إعادة السكان الإسرائيليين إلى مناطق الشمال التي نزحوا منها بفعل الاشتباكات المتصاعدة مع حزب الله منذ بداية "طوفان الأقصى"، بحلول شهر سبتمبر.

وذكرت قناة (كان 11) الإسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع جانتس - الذي تتقارب مواقفه مع واشنطن - خلال الأيام الماضية في مُحاولة منهم لثنيه عن الاستقالة؛ أملا في دفع المفاوضات الجارية الرامية إلى التوصل إلى صفقة جديدة.