رونالدو يصل معسكر منتخب البرتغال استعدادًا لبطولة يورو 2024

وصل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى معسكر منتخب البرتغال، استعدادًا للمشاركة في بطولة يورو 2024.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

كان رونالدو، حصل على راحة قصيرة بعد مشاركته في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع فريقه النصر السعودي أمام الهلال في 31 مايو الماضي، ما أدى إلى تأخر انضمامه إلى المعسكر الذي بدأ الأسبوع الماضي.

خاض منتخب البرتغال بدون رونالدو مباراة ودية أمام فنلندا منذ أيام قليلة، حقق خلالها فوزًا عريضًا بنتيجة 4-2.

رونالدو ينضم إلى منتخب البرتغال

نشر الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس) صورة للثنائي رونالدو وروبن نيفيز، لاعب الهلال السعودي، أثناء وصولهما إلى معسكر برازيل أوروبا.

وحرص حساب المنتخب البرتغالي على الترحيب بالقائد كريستيانو رونالدو ولاعب خط الوسط روبن نيفيز، وكتب: «العائلة قد اكتملت».

ويستعد منتخب البرتغال لخوض مباراتين وديتين أمام كرواتيا وأيرلندا، قبل انطلاق بطولة يورو 2024، حيث يشارك في البطولة القارية بالمجموعة السادسة، التي تضم: التشيك، تركيا، وجورجيا.