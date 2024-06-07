سرق جواهرجي والمحكمة تودعه مستشفي الأمراض النفسية .. تفاصيل

كشفت محكمة جنايات القاهرة عن حيثيات حكم إدانة متهم يدعي " م. ع. أ" بالسجن للشروع في سرقة جواهرجي بالبساتين بأن المتهم كان يمر بضائقة اقتصادية فهو مدين بمبالغ مالية فضلا عن احتياجه المبالغ مالية أخرى لدفع تكاليف علاج نجله المريض فقد هداه شيطانه بأن يسلك طريق الكسب الحرام بأن يحصل على ما يحتاجة من أموال بطريقة السرقة .

المتهم انتوى سرقة الذهب

واضافت المحكمة بأنه وفي يوم ارتكاب المتهم الجريمة توجه إلى حانوت المجنى عليه تاجر المصوغات الذهبية حال حمله سلاحاً أبيض يكمر ببنطاله وقد انتوى سرقة ما يمكنه من ذهب وبالوصول إلى المحل وجد بابه مغلقاً والمجنى عليه بداخله يصلى فرض العصر فانتظره حتى فرغ من صلاته وفتح باب الحانوت فدلف لداخله وطلب منه قرطاً ذهبياً متظاهراً أنه يريد شرائه لنجلته وما أن احضر له المجنى عليه كمية منها ليختار القرط الذي يناسبه فما كان منه إلا أن أخرج من كمر بنطاله سلاحاً ابيض سكين وأشهره في وجهه وأمسك به واضعا يده على فمه طارحا اياه ارضا فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.

الكاميرات تفضحه

وقد ثبت بمشاهدة النيابة العامة للمقاطع المصورة بارتكاب المتهم للواقعة على النحو الذي قرر به شهود الواقعة.

مستشفي الأمراض النفسية

وأكدت المحكمة بأنه خلال جلسة المحكمة اعتصم المتهم بانه ارتكب الواقعة تحت تأثير حالته النفسية والمرضية والمحكمة فقررت إيداع المتهم إحدى دور الصحة النفسية لمدة خمس وأربعين يوماً لمتابعة حالته العقلية والنفسية وما إذا كان مسئولاً عن أفعاله وقت حدوث الواقعة من عدمة، وقد ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي نتيجة مفادها بأن المتهم لا يعاني في الوقت الحالي ولا في وقت حصول الواقعة أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسى أو عقلي بفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب وبذلك يكون المتهم مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه.

تفاصيل الحكم

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم " م.ع.ا" بالسجن لمدة ثلاثة سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي وذلك لاتهامه في سرقة جواهرجي بالبساتين

كشف أمر الاحالة الي محكمة الجنايات قيام المتهم" م.ع.ا" بانه بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة شرع في سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه "ر.م "بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دلف للحانوت خاصته محل التعدى زاعماً ابتياع قرطاً ذهبياً لنجلته وما أن أمن صدق مزعمه حتى امتثل إليه عارضاً عليه مجموعة من الأقراط الذهبية لينتقى منها حاجته، حتى غافله المتهم مشهراً في وجهه سلاحاً ابيضاً محل الاتهام الثاني كاماً فاهه طارحاً إياه ارضاً محكماً قيد حركته مما كان من شأنه إلقاء نفسه وما أن قاومة المجنى عليه ذودا عن نفسه وماله حتي تخلف لديه جراء مقاومته إصابة أوراها تقريره الطبي المرفق الا انه قد أوقف اثر جريمته تسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليه له وصياحه من هول الموقف مستنجداً بمن يغيثه فسارع المتهم بالفرار وأمكن ضبطه بمعرفة جمع من المارين في حينها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز سلاحاً أبيضاً سكين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.