خبيرة اقتصاد: لدينا امكانيات للنفاذ للسوق الأفريقي

أكدت الدكتورة سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد بقسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، أن مصر تمتلك فرصا واعدة في التغلل بقوة داخل القارة السمراء من خلال عضويتها باثنين التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية، من بينها "الكوميسا" وتجمع الساحل والصحراء، ضمن 8 تجمعات إقليمية معتمدة في افريقيا، حيث تعد منطقة التجارة الحرة القارية فرصة للوجود المصري بقوة في عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر للدول الأفريقية كل بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى المساعدة في تحقيق قيمة مضافة للسلع المصنعة محليا بما يعزز من القدرة التنافسية لتلك السلع، وزيادة حركة التجارة البينية، والاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعي.

اعتبرت أن تلك الإجراءات تساعد في دخول مصر في شراكات واستثمارات كبيرة مع دول التكتل وحرية كبيرة لحركة رؤوس الأموال والأفراد ورجال الأعمال، بما ينعكس إيجابيًّا على توفير المزيد من فرص العمل أمام شباب مصر والدول الأفريقية.

وركزت " فريد" علي أبرز المنتجات الافريقية المحتملة للأسواق المصرية من بينها " النحاس،الشاي الأسود ، بذور السمسم ،القطن ، السلع الغذائية ، بذور الزيت ، الكاكاو والبن"، موضحة أن أبرز الصادرات المصرية لأفريقيا عبارة عن"البلاستيك ، الخضراوات ، المواد الكيماوية".

أضافت أنه من أهم الفرص التصديرية التي يمكن أن تستغلها مصر لزيادة صادراتها إلى دول شرق أفريقيا، وأبرز السلع المقترح أن تصدرها مصر لهذه الدول هي السكر والبلاستيك والورق وإنتاج الأخشاب، بالإضافة إلي الإمكانات المصرية التصديرية الممكنة لدول وسط إفريقيا، فتشتمل على العطور والأسمدة والمخصبات والبلاستيك والورق والخضراوات والسكر والمنتجات الغذائية.

أوضحت أنه يمكن تصدير كميات من المنتجات المصرية لدول غرب وجنوب أفريقيا منها "البلاستيك والخضروات وإنتاج الغذاء والسكر والأسمدة والمخصبات والسيراميك والورق".