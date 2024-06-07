بالفيديو.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم "أهل الكهف"

نشر الكاتب أيمن بهجت قمر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الإعلان الرسمي لفيلم "أهل الكهف"، استعداداً لطرحه يوم ١٢ يونيو الجارى للمشاركة فى الموسم السينمائى لعيد الاضحى.

https://www.facebook.com/1181636995/posts/10231730707348966/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

وعلق الكاتب أيمن بهجت قمر على الإعلان: "فيلم العيد ان شاء الله

١٢ يونيه في جميع دور العرض

أهل الكهف

معالجه سينمائيه : أيمن بهجت قمر

إنتاج : محمد رشيدي

إخراح : عمرو عرفه".

تفاعل الجمهور بشكل كبير خلال الأيام السابقة، بعد طرح البوسترات الدعائية للفيلم، حيث جاءت ذات طابع أجنبي بشكل سينمائي مختلف عن المعتاد للجمهور.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من البشر يستيقظون من نومهم، فى زمن مختلف عن زمنهم بعدة قرون، وتتصارع العديد من الأحداث من خلال تصاعد للأحداث بشكل تشويقى درامى.

الفيلم ينتمي لنوعية أعمال الإنتاج الضخم، ويضم مجموعة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد وفيق، محمد فراج، محمود حميدة، عن قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة درامية الكاتب أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.