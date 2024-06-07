فاردي يعود للدوري الإنجليزي بعقد جديد مع ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي، اليوم الجمعة، تجديد عقد مهاجمه الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي، لموسم إضافي حتى صيف 20525.

ووافق فاردي هداف ليستر سيتي على عقد جديد لمدة عام واحد مع النادي، ليستمر مع الثعالب في رحلة جديدة بعد عودة الفريق إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد عام من هبوطه إلى الدرجة الأدنى.

فاردي صاحب الـ37 عامًا، انضم إلى ليستر في عام 2012، وسجل 136 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتاج إلى 9 أهداف أخرى لتجاوز روبن فان بيرسي الذي يحتل المركز 14 في قائمة هدافي البريميرليج على الإطلاق.

وأحرز فاردي 18 هدفًا مع ليستر سيتي في الموسم الماضي، ليسهم في عودة الثعالب مباشرة إلى البريميرليج مجددًا بعد هبوطه بعام واحد، ليكافئ النادي هدافه فاردي بتمديد عقده لموسم إضافي.

تصريحات فاردي

وقال فاردي لموقع نادي ليستر سيتي، عقب تمديد عقده: « الأرقام التي حققتها (الموسم الماضي)، أنا سعيد بها، ولكن لا يزال هناك المزيد في المستقبل».

وأضاف: «أنا أعتني بنفسي. لقد قلت دائمًا أن العمر مجرد رقم، أشعر أن ساقاي على ما يرام، ولهذا السبب أستمر في اللعب حتى تقول ساقاي هذا كل شيء، انتهت اللعبة. سيأتي يوم عندما يأتي ذلك، لكن هذا ليس الآن».

وأتم جيمي فاردي: «نحن نتطلع إلى موسم آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز ونرى ما يمكننا القيام به. مائة بالمائة، إنه أفضل دوري في العالم . هذا هو المكان الذي تريد أن تلعب فيه كرة القدم الخاصة لديك».