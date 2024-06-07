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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير التعليم الفلسطيني: إسرائيل تستهدف التعليم في غزة والضفة والقدس.. و280 مدرسة جرى تدميرها

280 مدرسة جرى تدميرها
280 مدرسة جرى تدميرها في غزة
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أكد وزير التعليم الفلسطيني الدكتور أمجد برهم أن الحرب الإسرائيلية تستهدف العملية التعليمية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث جرى تدمير أكثر من 280 مدرسة من أصل 309 مدارس، مشيرا إلى أن ما يزيد على 75% من الجامعات الفلسطينية في غزة جرى تدميرها.

وقال الوزير الفلسطيني في اتصال هاتفي مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الجمعة إن الحرب أساسا إلى قتل أمل ومستقبل أبناء وبنات فلسطين في غزة، مشددا في الوقت ذاته على قدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز كل المحن رغم الظلم الجائر والقصف والهدم المتعمد لكل مناحي الحياة، خاصة المناحي التعليمية داخل المدارس والجامعات.

ونبه إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي لقتل عدد كبير من رؤساء الجامعات وعائلاتهم والعلماء الفلسطينيين، فضلا عن استشهاد عدد كبير جدا من المدرسين بسبب تلك الحرب.

وأشار برهم إلى أن أكثر 88 ألف طالب وطالبة مسجلين في التعليم الجامعي، وجزء كبير منهم التحق بالتعليم عن بعد مع جامعات الضفة الغربية، موضحا أن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة في غزة يدرسون من خلال التعليم الإلكتروني.


وأضاف أن هناك جهودًا تبذل لإلحاق باقي الطلبة المتواجدين في مصر لإكمال تدريبهم العملي في بعض التخصصات، خاصة في السنوات الأخيرة التي تحتاج إلى مختبرات ومستشفيات لإنهاء دراستهم في السنوات القريبة من تخرجهم، خاصة في التخصصات الطبية والهندسية.

ولفت إلى أن هناك أكثر من ألفي مدرس ومدرسة يتابعون الطلاب عن بعد من داخل القطاع أو من الدول التي نزحوا إليها لتعويض الفاقد التعليمي الذي حدث نتيجة هذه الحرب الإسرائيلية

وبين وزير التعليم الفلسطيني أنه تجرى إقامة مدارس مؤقتة في المناطق الآمنة والقريبة جدا من المستشفيات الميدانية لتعويض الطلاب عن الفاقد التعليمي، مضيفا أنه جرى وضع خطة تعويضية؛ سيتم تنفيذها فور انتهاء هذه الحرب مباشرة.

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