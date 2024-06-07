«السياحة والمصايف» تكشف حقيقة نشوب مشاجرة علي شواطئ الإسكندرية

كشف الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حقيقة نشوب مشاجرة بالأسلحة والشوم في أحدى شواطئ شرق المحافظة.

وأضاف عبدالرازق، خلال تصريح صحفي له اليوم الجمعة، أن ما حدث بالفعل مشاجرة بين أربع شباب داخل الشاطئ شرق الإسكندرية، لكن بدون شوم أو أسلحة كما تداول.

وأشار إلى أنه فور وقوع المشاجرة قامت إدارة الشاطئ وإدارة المتابعة والمراقبين بالسيطرة على الموقف والتحفظ على هؤلاء الشباب.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم تسليم الشباب إلى قوات الأمن لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضدهم.

وأشاد عبدالرازق، بسرعة استجابة إدارة الشاطئ وإدارة المتابعة والمراقبين والتعامل مع الموقف.