افتتاح 5 مساجد جديدة فى 4 مراكز بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إنجاز كبير في مجال دور العبادة حيث تم إحلال وتجديد وصيانة أكثر من 120 ألف مسجد خلال السنوات الـ 10 الماضية، وذلك ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتعزيز البنية التحتية وتوفير دور عبادة متكاملة ومجهزة تليق بإقامة الشعائر وأداء الصلوات، ونشر وترسيخ القيم الدينية الصحيحة في المجتمع.



إحلال وتجديد وصيانة 120 ألف مسجد خلال 10 سنوات بالمنيا



وفى ذات السياق، أناب محافظ المنيا اليوم الجمعة رؤساء مراكز مغاغة والعدوة وملوى والمنيا لافتتاح 5 مساجد، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين، وأهالي القرى حيث تم اليوم افتتاح (مسجد الحاج جمال بقرية شم القبلية – مركز مغاغة، ومسجد الإيمان بقرية منشأة حلفا – مركز العدوة، ومسجد البدري بقرية الأشمونين ومسجد التقوى بقرية العرين القبلي - مركز ملوي، ومسجد عبد الله عبد الكريم فى عزبة الدباحين بقرية طوخ الخيل – مركز المنيا) .



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