ads
الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة فى 4 مراكز بالمنيا

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إنجاز كبير في مجال دور العبادة حيث تم إحلال وتجديد وصيانة أكثر من 120 ألف مسجد خلال السنوات الـ 10 الماضية، وذلك ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  لتعزيز البنية التحتية وتوفير دور عبادة متكاملة ومجهزة تليق بإقامة الشعائر  وأداء الصلوات، ونشر وترسيخ القيم الدينية الصحيحة في المجتمع.
 

إحلال وتجديد وصيانة 120 ألف مسجد خلال 10 سنوات بالمنيا


وفى ذات السياق، أناب محافظ المنيا اليوم الجمعة رؤساء مراكز مغاغة والعدوة وملوى والمنيا لافتتاح 5 مساجد، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين، وأهالي القرى حيث تم اليوم افتتاح (مسجد الحاج جمال بقرية شم القبلية – مركز مغاغة، ومسجد الإيمان بقرية منشأة حلفا – مركز العدوة، ومسجد البدري بقرية الأشمونين ومسجد التقوى بقرية العرين القبلي - مركز ملوي، ومسجد عبد الله عبد الكريم  فى عزبة الدباحين بقرية طوخ الخيل – مركز المنيا) .
 

WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.06 PM(2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.06 PM(2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.06 PM
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.06 PM
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.06 PM(1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.06 PM(1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.05 PM(5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.05 PM(5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.05 PM
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.05 PM
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.05 PM(2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.05 PM(2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.05 PM(3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.05 PM(3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.05 PM(4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 4.54.05 PM(4)
المنيا محافظ المنيا مسجد مركز العدوة اللواء اسامه القاضي