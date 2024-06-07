فجرت التحقيقات الجارية مع "كريم.م" الملُقب بـ سفاح التجمع، مفاجأت مدوية خلال ما أدلى به من اعترافات أمام جهات التحقيق في التحقيقات الجارية معه في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، والمتهم فيها بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

سر عدم تخلص سفاح التجمع من "أم شهد" واحتفاله بعيد ميلاده الأخير

وكشف المتهم عن أسباب عدم تخلصه من "حنان" الشهيرة بـ "أم شهد" التي كانت تحضر له فتيات الليل، قائلا: "كنت أشعر بالمتعة مع شهد البالغة من العمر 18 عاما، ومارست معها الجنس أكثر من 10 مرات، كنت دايما بطلبها من أمها لانها كانت بتمتعني، ومعاها اختلفت الأدوار، فأنا كنت بقوم بدور الست وهي الراجل باستخدام أجهزة معينة، وكانت بتضربني و تعذبني وبكون آخر مزاج، هي الوحيدة اللي طلبت منها تعمل معايا كده، علشان كده ما فكرتش إني أقتلها".

وأضاف: "كنت بمارس مع أمها كمان في البيت وفي العربية، لما تكون شهد موش موجودة، أو ما فيش ستات عندها، علشان كده ما فكرتش اني اقتل أم شهد لأنها كانت بتجيب لى الستات حسب طلبي، وأهم حاجة ماتكونش معاهم بطاقات الرقم القومي، علشان لما اتخلص منهم ما حدش يتعرف عليهم".

وعن تفاصيل احتفاله بعيد ميلاده الأخير قال سفاح التجمع: "طلبت من أم شهد ابنتها فقالت لي: شهد طفشانة من 6 شهور، فقلت لها عاوز واحدة تبسطني، قالت لي: عندى اللي تبسطك، قلت لها معاها بطاقة؟ قالت لي لا، قلت لها تمام هاتيها وتعالي قابليني عند نفق المترو".

وتابع سفاح التجمع اعترافاته أمام جهات التحقيق:"جابت لي واحدة اسمها آية وركبوا معايا العربية، أعطيت أم شهد 1000 جنيه وقلت لها: انزلي، وقبل ما تنزل أعطتها 1000 جنية كمان، استغربت لأني بعطيها في الواحدة 1000 جنيه بس وتقسمها هي معاها.

وأكمل اعترافاته:"قلت لها: أصل النهاردة عيد ميلادي وعاوز أفرح الناس، وقضيت يوم مع آية وبعدين اتخلصت منها ورمتها على طريق القاهرة الصحراوي".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.