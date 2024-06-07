بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، الجمعة، خلال زيارته إلى فرنسا، أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا حزمة جديدة مهمة من الأسلحة والمعدات التي تشتد الحاجة إليها لدعم الجيش الأوكراني في قتاله لصد الهجوم الروسي بالقرب من خاركيف.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها 225 مليون دولار، والتي تشمل أنظمة اعتراضية للدفاع الجوي، وأنظمة مدفعية وذخائر، ومركبات مدرعة، وأسلحة مضادة للدبابات، وغيرها من القدرات، ستساعد أيضًا في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتعزيز القدرات الأوكرانية عبر الخطوط الأمامية.

وأضاف البيان أن هذه هي حزمة المساعدة الأمنية السادسة التي أذن بها بايدن لمساعدة أوكرانيا منذ التوقيع على ملحق الأمن القومي.

وأشار البيان إلى أن واشنطن ستنقل هذه المساعدة الجديدة في أسرع وقت ممكن لتعزيز دفاع أوكرانيا عن أراضيها وشعبها.