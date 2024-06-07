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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المتحدث باسم وزارة الزراعة: تخفيضات تصل لـ30% استعدادًا لعيد الأضحى

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الرزاعة
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قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحي، موضحًا أن الوزارة أعلنت عن تخفيضات تصل لـ30%.

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، وأن الوزارة تولي اهتمام كبير لتعظيم الانتاج المحلي من اللحوم، مشيرًا إلى أن الدولة أقامت مشروعات كبيرة في هذا الصدد وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدولة كانت مهتمه لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص لاستيراد اللحوم من الخارج، وذلك لتوفير كل احتياجات السوق خلال فترة الذروة، وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم.

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