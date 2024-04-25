تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المخابز السياحية بالشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المخابز السياحية بالتنسيق مع الإدارات التموينية للتأكد من التزام أصحابها بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي والفينو المحددة والتزامهم بالمواصفات المقررة لإنتاج الخبز تنفيذاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيض أسعار الخبر السياحي والفينو.

وقامت الأجهزة التنفيذية بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز السياحية الموجودة في كلا من مراكز ومدن وأحياء ( القرين و منشأة ابو عمر الحسينية و القنايات حي ثان الزقازيق ) للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة وأوزان لرغيف الخبز السياحي والفينو واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.