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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

15 مايو.. آخر موعد للمشاركة في الدورة السادسة لمهرجان ميدفست مصر

ميدفست
ميدفست
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أعلنت إدارة مهرجان ميدفست مصر أن 15 مايو الجاري هو آخر موعد لتقديم الأفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة سواء الروائية أوالتسجيلية أوالتجريبية أوأفلام التحريك للدورة السادسة والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2024، وكشفت أن موضوع المسابقة هذا العام هو "العلاقات". 
وأشارت نادين إيميل من فريق برمجة المهرجان أنه كعادة كل دورة بأن تحمل موضوعًا معينًا للأفلام المشاركة، وهذا العام وقع الاختيار على موضوع "العلاقات" ليكون هو الموضوع الرئيسي للمسابقة، وأضافت "فموضوع العلاقات ثري بشكل كبير، حتى أنه يستعصي الحديث عن العلاقات الإنسانية على جميع أشكالها وتعاطي المرء معها والقدرة على الخوض فيها، لذلك السينما هي العالم الذي نستطيع أن نرى من خلاله تفاصيل هذه العلاقات وتشريحها على الشاشة، سواء الجانب المظلم الذي يسعى المرء لإخفائه أو الجانب اللامع مثل حبات اللؤلؤ ولا نعرف كيف نظهره، ليس بالضرورة أن يعيش المرء جميع أشكال العلاقات في الحياة، لكن من الجميل أن تراها وتتعايش معها وتشعر بمشاعرها من خلال عمل فني"، وأكدت أن الأفلام المقدمة لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة، ولايشترط أن يكون الفيلم حديث الإنتاج.
ميدفست ـــ مصر هو ملتقى دولي للأفلام القصيرة، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يجمع بين عالم الفن وصناعة الأفلام بعالم الطب والصحة من خلال تجربة سينمائية فريدة. تأسس في عام 2017 على يد د.مينا النجار ود.خالد على، ويقوم الملتقى بعرض مجموعة من الأفلام المختارة بعناية، يتبعها منصات حوارية للنقاش مع عدد من الخبراء في مجالي الطب وصناعة السينما، ويقدم أيضا برنامج الموازي على مدار العام ويتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات والماستر كلاس لخلق نقاشات أعمق حول الفن والصحة، بالإضافة إلى عروض أفلام شهرية.

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