صوامع وشون الشرقية تستقبل 161396 طن قمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان أن القيادة السياسية تولي ملف الزراعة اهتماماً كبيراً وخاصة محصول القمح من خلال تقديم العديد من التسهيلات والامتيازات للمزارعين سواء في مراحل الزراعة المختلفة والحصاد والتوريد للصوامع والشون المخصصة لذلك.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة وأيضا التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً هاماً.

ومن جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٦١٣٩٦ طن و ٢٦٨ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف وذلك بإتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.