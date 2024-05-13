حظر "الإكرامية".. شواطئ الإسكندرية تتأهب لاستقبال المصطافين

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم الاثنين 13 مايو، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، درجات الحرارة اليوم والتي سجلت 25 التي تتناسب مع استمتاع زوار شواطئ الإسكندرية ومواطني المحافظة بالهواء المعتدل.

تزامنًا مع انتهاء بعض الصفوف الدراسية لامتحانات اخر العام الدراسي، وخصوصًا الصفوف الاصغر سنًا، بدأت شواطئ الإسكندرية للاستعداد لاستقبال رواد البحر والاستمتاع بالأجواء الربيعية المعتدلة.

وجاء البيان كالآتي، حالة شواطئنا في القطاع الشرقى متوسطة ورافعين الراية الصفراء، وفي القطاع الغربي والعجمي رافعين الراية الحمراء لإرتفاع الأمواج، وبندعوكم للإستجمام وتقضوا يوم سعيد علي شواطئ أسكندرية.

كما حذرت الإدارة المركزية من دفع الإكرامية للعاملين داخل الشواطئ، وفي حالة فرض العامل إكرامية لابد من التواصل لاسترجاع حق المواطن مرة أخرى.

وأيضا الالتزام بعدم القاء أكياس الحلويات فى البحر أو علي الرملة من أجل الحفاظ على الشواطئ جميلة، ودورات المياه ووحدات تغير الملابس كلها متاحة مجانا، وفي حالة وجود اي مشاكل لابد من التواصل مع الجهة الرسمية وهي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والتي تيتح ارقام التواصل عبر صفحتها الرسمي.