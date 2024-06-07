السعودية تستقبل ضيوف الرحمن| وصول 1.2مليون حاج.. واستعدادات مهمة لتسهيل مناسك الحج

يتوافد ملايين من المسلمين إلى الأراضي المقدسة؛ لأداء مناسك الحج لهذا العام في المملكة العربية السعودية، حيث تستقبل المملكة حجاج بيت الله الحرام، ساعية إلى تسهيل كل الإجراءات اللازمة لسهولة أداء مناسك الحج للحجاج خلال الموسم 1445 هـ - 2024 م.

ومن أبرز تلك الإجراءات، تقنين التأشيرات اللازمة للحج، سواء للمواطنين السعوديين أو المقيمين من المسلمين داخل المملكة، أو تقنين تأشيرة الحج للوافدين من خارج المملكة، وكان أبرزها أيضًا منع حاملي تأشيرات الزيارة من دخول مكة، وعدم السماح للمواطنين والمقيمين من أداء مناسك الحج إذا كانت آخر مرة قام بالمناسك أقل من 5 سنوات، وأن ألا يقل عمر الحاج عن 15 عامًا.

إجراءات مشددة

شددت المملكة العربية السعودية من إجراءات واستعدادات استقبال حجاج بيت الله الحرام لعام 1445هـ – 2024م، سواء من داخل أو خارج المملكة ومن أهم الإجراءات وقف تأشيرات العمرة، و منع حاملي تأشيرة الزيارة بكل أنواعها من دخول مكة المكرمة، أو البقاء فيها اعتبارا من 15 ذو القعدة حتى 15 ذو الحجة، واقتصار الدخول على حاملي تأشيرات الحج.

كما أكدت وزارة الحج والعمرة عدم السماح بأداء فريضة الحج بدون تصريح، وستطبق العقوبات بحزم في حق كل مخالف للأنظمة لا سيما المضبوطين في النطاق الجغرافي المخصص للحجاج النظاميين.

وزارة الحج تبرز إجراءات مهمة قبل أداء فريضة الحج

وأطلقت السعودية حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة الحج والحملات الوهمية لأكثر من 20 دولة حول العالم، كما أطلقت حملة وطنية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة تحت هاشتاق (#لا_حج_بلا_تصريح) المختلفة بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة؛ للتوعية، ومن ثم تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة.

بطاقة "نسك الذكية"

وقامت وزارة الحج بإصدار بطاقة "نسك الذكية" وهي بطاقة تعريفية معتمدة من بلد الحاج ومن سفارة السعودية في بلده بالتنسيق مع الوزارات والهيئات السعودية المختصة.

وتُمكن بطاقة نسك من دخول الحاج لأداء مناسك الحج والمشاعر، وتحتوي على بياناته، لسهولة التعرف عليه والوصول إليه، وتصدر بطاقة نسك بنسختين ورقية يحملها الحاج، ورقمية يمكن الوصول إليها من خلال الباركود.

مبادرة طريق مكة

سعت المملكة العربية السعودية إلى توفير الوقت والجهد على ضيوف الرحمن لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم من خلال "مبادرة طريق مكة"، حيث توفر المبادرة للحجاج استكمال إجراءات دخولهم إلى السعودية من مطارات بلدانهم ونقلهم مباشرة إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقدمت المبادرة خدماتها خلال عام 2018 بشكل جزئي، ثم أُطلقت بشكل كامل خلال عام 2019 وكانت أولى الدول المطبقة للمبادرة المغرب وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش وتركيا وديفوار.

وتستمر مبادرة "طريق مكة" للعام السادس في خدمة حجاج بيت الله الحرام، من 7 دول ومن خلال 11 مطار، وسيستفيد منها أكثر من 250 ألف حاج هذا العام.

مسار المشعر الحرام

يعمل مشروع مسار المشاعر في مرحلته الأولى على تطوير ساحات مسجد المشعر الحرام ومواقع الراحة بمزدلفة والرمية لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتسهيل حركتهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

ويعمل المشروع على أن يكون المسار ملائمًا للمشي والتنقل بيسر وسهولة، كما تم تجهيز أكبر محطة تبريد في العالم لتنقية الهواء في المسجد الحرام، لتلطيف الأجواء وتبريدها على حجاج بيت الله الحرام.

ويعد المشروع صديقًا للبيئة إذ يسهم في تخفيف درجات الحرارة وتسهيل حركة المشاة لكبار السن وذوي الاحتياجات.

قطار المشاعر

يُعد قطار المشاعر هو الوسيلة الرابطة بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهي: منى، وعرفات، ومزدلفة. حيث بدأ تنفيذ المشروع في 2008 بانشاء خط سكة حديدية بطول 18.1 كيلو متر.

وفي سبيل تسهيل المناسك لموسم الحج هذا العام، تقوم وزارة الحج والعمرة السعودية بشغيل قطار المشاعر بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة الواحدة.

ويسهم قطار المشاعر في نقل ما يزيد عن 350 ألف حاج بين المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وتم توفير أكثر من 2000 رحلة عبر قطار المشاعر لنقل أكثر من 2 مليون راكب.