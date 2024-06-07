خبيرة تكشف أهمية التوعية بمخاطر سلامة الغذاء في اليوم العالمي له

قالت الدكتورة امال محمود، خبيرة سلامة الغذاء، ان ٧ يونيو من كل عام هو يوم سلامة الغذاء والهدف منه التوعية بمخاطر فساد الأغذية وكيفية الحفاظ عليها لتحقيق الأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي.

وأضافت خبير سلامة الغذاء، في مداخلة هاتفية مع فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، ان الاغذية يجب ان تكون آمنة لتمنحنا الصحة والنماء والفائدة، مشيرة الى ان المخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء تكون طبيعية او كيميائية او بيولوجية او ميكروبيولوجية، واكثرها خطورة الناتجة عن الميكروبات.

واوضحت خبيرة سلامة الغذاء، إنه من الضروري الحفاظ على درجة حرارة الطعام خاصة في اوقات ارتفاع درجات الحرارة مثل التي نشهدها الآن حرصا على عدم الاصابة بالميكروبات الناجمة عن فساد الاغذية.