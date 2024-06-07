اتفاقيات مبدئية وصفقات تصديرية.. "التصديري للصناعات الكيماوية" يعلن نتائج البعثة التجارية للأردن

كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للكيماويات والأسمدة عن الاتفاق على العديد من الاتفاقيات والصفقات المبدئية خلال فعاليات البعثة التجارية المصرية إلى الأردن.





محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للكيماويات

وأكد نجاح فاعليات البعثة، حيث أسفرت عن الترويج للعديد من المنتجات المصرية من خلال اللقاءات الثنائية مع الشركات المناظرة في المملكة كلا في مجاله فضلا عن إجراء بعض من الشركات للصفقات والاتفاقات.

وقال انه تجاوز عدد التجار والمشترين خلال اللقاءات الثنائية اكثر من مائة مشترٍ في يوم واحد فضلا عن الزيارات الميدانية وما نتج عنها من مسح للأسواق ومعاينة فعلية للمنتجات.



خالد أبو المكارم رئيس البعثة ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

كما قال خالد أبو المكارم رئيس البعثة ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة "حضرت البعثة وتابعت كل الاجراءات والتنظيم نظرا لأهمية الأردن كبوابة للعراق وغيرها من الدول المجاورة فضلا عن امتياز الأردن بأتفاقيات متعددة مع دول العالم وكذلك التعريفة الجمركية المنخفضة مع عدة دول أخرى مما يؤهلها لتكون بوابة هامة للصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على التصدير إلى الأردن فحسب بل أبعد من ذلك للوصول إلى دول أخرى.



وأشاد بترحيب الشعب الأردني بالوفد المصري وكذا التعاون بين الجهات الرسمية والحكومية ودعم البعثة بكل السبل بهدف تعزيز العلاقات المصرية الأردنية ودعم التبادل التجاري بين البلدين وكذلك الدول المجاورة بما يخدم الصالح العام ويدعم استراتيجية البلدين وظهر ذلك جليا في التعاون الذي قدمه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق ومسئولي القطاعات بالغرفة فضلا عن الدور الهام والأساسي لمكتب التمثيل التجاري المصري بالأردن برئاسة المستشارة منى عبود والذي أثرى نتائج البعثة.



الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات

وفي تصريح له، قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية "نحن هنا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والأردن، ولدينا رؤية مشتركة لتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين كما نتطلع إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين".

وأشار الي ان هذه البعثة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تلعب البعثات التجارية دورا محوريا في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي. وتتيح هذه الزيارات الفرصة للشركات للتعرف على الأسواق الجديدة، وتبادل الخبرات.



وأفاد بأن الشركات المشاركة بالبعثة تمثل العديد من قطاعات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، بالإضافة إلى قطاع الكيماويات، والأسمدة، والبلاستيك. ومن المتوقع أن يسهم تمثيل هذه القطاعات في تعزيز التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال الزيارة التي استمرت لعدة أيام، والتى عقد أعضاء البعثة بها سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم الأردنيين، بالإضافة إلى لقاءات مع بعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء من غرفة تجارة الأردن. وكان هدفها استكشاف فرص التعاون.



وأشاد جمال الدين بدور غرفة تجارة الأردن وعلي رأسها رئيس مجلس إدارة الغرفة ومسئولي القطاعات بالغرفة وأعضائها وبالدور البارز لرئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الأردن لتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لنجاح البعثة