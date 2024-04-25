محافظ الشرقية يشيد بمجهودات وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس، بمجهودات وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام والتي تسعى جاهدة لتنفيذ محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز الارتقاء بحقوق الانسان في اطار من المساواة وتكافؤ الفرص وتهدف للنهوض بجميع حقوقه في الدولة المصرية من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية له والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات.

ومن جانبه، استعرض محمد فوزي مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال الـ ٣ أشهر الماضية والتي من خلالها تم التركيز على محاور الاستراتيجية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " كالحق في الصحة – الحق في التعليم - الحق في الغذاء – الحق في السكن اللائق" وحقوق الانسان للمرآة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة " مديرية التضامن الاجتماعي - مديرية الصحة - مديرية التموين " بتشكيل لجان للمرور على دور الايتام والمسنين والاحداث والمنشآت الصحية لنشر ثقافة حقوق الانسان ورصد ودراسة المشكلات المتعلقة بالمترددين على تلك المنشآت من خلال عمل استبيانات لهم لقياس مدى رضاءهم عن حسن واداء وتقديم الخدمات بمراكز ومدن المحافظة منها:

مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لـ (جمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع ) بالزقازيق.

ودار المسنين الخيرية بالغار - مركز الزقازيق.

ودار مسنين الصفوة بأبو حماد - مركز الزقازيق.

ومستشفي الرمد بالزقازيق.

ومستشفي مشتول السوق المركزي.

ووحدة صفط الحنة التابعة لإدارة أبو حماد الصحية بالزقازيق.

بالاضافة إلى المرور على المخابز البلدية بنطاق دائره المحافظة وضبط ٣٧٠ مخالفة تموينية تنوعت ما (بين نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات).

والمرور على الأسواق والمحلات العامة وضبط ٤٩ مخالفة تنوعت مابين (عدم الإعلان عن الأسعار- سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ).

وضبط ٧ مخالفات للأنشطة غير المرخصة.

والمرور علي محطات (الوقود - مستودعات أنانيب البوتاجاز) و ضبط ١٠ مخالفات تنوعت ما بين( منظفات مجهولة المصدر- بيع مواد بترولية زيادةعن الأسعار المحددة ) وكذلك ظبط ١٥ مخالفة ( الذبح خارج السلخانة - عدم لف اللحوم بالشاش ) أثناء المرور علي محلات بيع اللحوم والجزارة .

وأشار مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام إلى استمرارية المرور الدوري للوحدة علي المنشآت الخدمية المختلفة والحث علي أداء خدمة متميزة وفحص الشكاوي والعمل علي حلها لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.