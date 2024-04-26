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الجمعة 26 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انخفاض في درجات الحرارة على أغلب مراكز وقرى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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تشهد محافظة الشرقية منذ صباح اليوم الجمعة، طقسًا باردًا على غالب أنحاء المراكز والقرى مع انخفاض فى درجات الحرارة.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة تقلبات الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المركز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بضرورة التنسيق فيما بينهم وبين شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي للعمل على تذليل أية معوقات قد تحدث جراء سقوط مياه الأمطار وسط تأكيد على ضرورة استمرار أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء وإزالة العوازل والنزلات الموجودة بمختلف أنحاء المحافظة فضلًا عن تسليك البالوعات ومصارف مياه الأمطار والمصارف المائية وذلك لمنع حدوث أية أزمات أو أمور طارئة من شأنها أن إعاقة الحركة حال سقوط مياه الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت فى بيانٍ لها من موجة عدم استقرار فى الأحوال الجوية وسط توقعات بسقوط أمطار على أنحاء متفرقة بالبلاد.

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