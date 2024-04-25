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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

توريد 134187 ألف طن قمح لمواقع التخزين بمراكز ومدن الشرقية

توريد وحصادالقمح
توريد وحصادالقمح
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد  محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة  تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ  ١٣٤١٨٧ طن و ٤٧٠ كيلو قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلي ضرورة التزام الجهات المسوقه بالتأمين على كميات الأقماح  المحلية والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة-  خيانة الأمانة-  التلف-  أي مخاطر أخرى يتعرض لها القمح)  وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها  لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ١٢٩٩٣٣ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان  لافتاً إلي ضرورة التزام  المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ،  موكداً أن  الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

الأقماح المحلية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الهيئة العامة للسلع التموينية الشون المطورة بمراكز ومدن الشرقية