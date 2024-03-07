إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق المطرية بورسعيد في الدقهلية

اصيب 3 اشخاص، اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ركاب ودراجة نارية موتوسكل، علي طريق (المطرية بورسعيد) بنطاق مركز المطرية محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلي مستشفي المطرية لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية، بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق المطرية بورسعيد ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، وسيارات الإسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كلا من: أمينة جلال رمضان العزومي 48 عاما، عزبة الاتحاد مركز ميت سلسيل، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم أحمد أحمد عوض 53 عاما، عامل زراعي، عزبة الإتحاد ميت سلسيل، اشتباه كسر في الزراع الايمن وكدمات متفرقة، الأسمر محمد الورداني الصنعة أحمد، 44 عاما، عامل زراعي، مقيم المنزلة، كسر مضاعف في الفخذ والركبة اليمني، وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفي المطرية، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.