"الأهرام": فكرة الامتناع عن شراء أي سلعة رسالة قوية اللهجة للتجار

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن تفكير بعض المواطنين في الامتناع عن شراء هذه السلعة أو تلك، جاء ليمثل رسالة قوية اللهجة للتجار، خاصة تجار السلع الغذائية، فليتهم يستمعون إليها فيستجيبون في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بكل ما تستطيع لتحقيق انخفاض الأسعار.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (رسالة قوية للتجار) - أن على الجانب الآخر قدم التفاعل الإيجابي الشعبي مع قضية أسعار الخبز الحر نموذجا لما يجب أن تكون عليه علاقة المؤسسات الحكومية بالجمهور العريض.

وأشارت إلى أن الناس تقبلوا الأسعار الجديدة، التي أعلنتها وزارة التموين قبل أيام، للخبز الحر غير المدعم، بكل الترحيب، وأقبل المواطنون على الشراء، حيث أكدت الوزارة من جانبها أن الرقابة على الأسعار سوف تتضاعف في الأيام المقبلة، حيث لن يسمح لأي صاحب مخبز بالتلاعب، وإلا تعرض لعقاب القانون، وسوف يتم تطبيق القانون بمنتهى الصرامة.

وتابعت: أن الدلالة التي يمكن الخروج بها من هذه التجربة، هي أن المصارحة والشفافية والواقعية في النظر إلى الأمور، هي أقصر السبل لإقناع المواطن بوجهة نظر الحكومة ليس في مسألة الخبز فقط، بل في كل الأمور.

وأوضحت "الأهرام" أن الحقيقة هي أن هذه المصارحة هي المنهج الأساسي الذي باتت القيادة السياسية تتعامل به مع المواطنين بمعنى أن المواطن والقيادة هما في مركب واحد، ولن يسير هذا المركب إلا بالصدق والشفافية والصراحة، حتى نصل بسفينة الوطن إلى بر الأمان، ونكمل مسيرة البناء والانطلاق نحو المستقبل.