السبت.. انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى مركز أجا بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، انقطاع المياه يوم السبت الموافق 9 /3 /2024 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءاً، وذلك لمدة 7 ساعات بقرى مركز أجا.

وقال بيان صادر عن شركة مياه الشرب ان الانقطاع سيتم بـ3 قرى وهي (شنشا - ميت فضالة - الغراقة) نظراً لقيام الشركة بأعمال صيانة على خطوط طرد وروافع صرف صحي (ميت فضالة - شنشا) ضمن أعمال مشروع البنك الدولي.

وأهابت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.