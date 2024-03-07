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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السبت.. انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى مركز أجا بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، انقطاع المياه يوم السبت الموافق 9 /3 /2024 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءاً، وذلك لمدة 7 ساعات بقرى مركز أجا.

وقال بيان صادر عن شركة مياه الشرب ان الانقطاع سيتم بـ3 قرى وهي (شنشا - ميت فضالة - الغراقة) نظراً لقيام الشركة بأعمال صيانة على خطوط طرد وروافع صرف صحي (ميت فضالة - شنشا) ضمن أعمال مشروع البنك الدولي.
وأهابت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

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السبت.. انقطاع المياه عن مناطق شبرا الخيمة لمدة 16 ساعة

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