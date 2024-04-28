حسام هزاع: مقومات مصر السياحية متنوعة وكثيرة جدا

قال حسام هزاع خبير سياحي، إنّ المقومات السياحية المصرية متنوعة وكثيرة جدا من النواحي الأثرية والثقافية والشاطئية والعلاجية، مشددًا على أن كل أنواع السياحة موجودة في مصر.

وأضاف هزاع في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد : "ثمة عوامل عديدة للإشادات الدولية التي تحصل السياحة المصرية، منها العلاقات السياسية، فعلاقة مصر بالدول كافة ممتازة".

وتابع: "المطارات المصرية آمنة، بالإضافة إلى عنصر الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه البلاد، وهناك أيضا عنصر الخطط الاستراتيجية التي تضعها الدولة المصرية للسياحة وجذب أكبر عدد من السياح من الدولة المختلفة".

وأشار، إلى أن طرق التسويق مختلفة من دولة لأخرى، وجرى تطبيق وتنفيذ خطة سليمة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح وهي حضور المعارض الدولية التي تمثل الدولة المصرية فيها وزارة السياحة، كما أن مصر تقدم خدمات على أعلى مستوى في الفنادق وكل شيء، بالإضافة إلى المناطق الأثرية والنقل والمستوى الاحترافي الذي يتمتع به المرشدون السياحيون.