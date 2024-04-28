"اتصال" و"رجال الأعمال المصريين" يطلقان شراكة جديدة مع مؤسسات هندية لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات

نظمت جمعية "اتصال" وجمعية "رجال الأعمال المصريين" لقاء جمع ممثلي السفارة الهندية والوكالة الهندية لدعم صادرات معدات الاتصالات في لقاء مشترك، بحضور النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمعية رجال الأعمال.

تم مناقشة دعم العلاقات المصرية / الهندية والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على إمكانيات الشباب في البلدين. يهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الشركات الهندية والمصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

علق عاصم وهبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "اتصال"، على التعاون بين الطرفين معربًا عن تقديره لهذه الخطوة، وأكد أهمية دعم العلاقات التجارية بين البلدين في قطاع الاتصالات وتشجيع التبادل التقني والمعرفي.

تسهم هذه الخطوة في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر وتنمية الكوادر البحثية في مجال الاتصالات، كما تعتبر فرصة مثمرة للشركات الهندية لتوسيع نطاق عملها في مصر وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

حضر اللقاء أيضًا عدد من الشخصيات البارزة من جمعية "اتصال" وجمعية "رجال الأعمال المصريين"، بما في ذلك الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لجمعية "اتصال" والمهندس محمود متولي نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في جمعية "رجال الأعمال المصريين".