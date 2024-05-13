وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين في إطار الإعداد للقمة العربية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه مساء اليوم الاثنين إلى مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في إطار الإعداد للدورة (33) للقمة العربية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية سوف ينعقد غدا الثلاثاء، حيث من المنتظر أن يناقش عدداً من البنود ومشاريع القرارات تمهيداً لرفعها إلى القادة العرب خلال فعاليات القمة، والتي تشمل تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والصومال ولبنان وجزر القمر واليمن، بالإضافة إلى صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

وتتصدر القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة سلم أولويات المناقشات التي سيعقدها المجلس الوزاري ومن بعده القمة العربية، وذلك في خضم الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات مع عدد من الوزراء العرب ووسائل الإعلام على هامش الاجتماع الوزاري.