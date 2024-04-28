المهندس عمرو الإمام: نفذنا مركز البيانات الرئيسي للدولة بكوادر مصرية

قال المهندس عمرو فاروق الإمام، مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية الرئيسي، إنه تمت الاستعانة بأكثر من 30 شركة عالمية متخصصة فى الحوسبة من أجل بناء تأسيس المركز الجديد وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

وأكد الإمام، خلال كلمته بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أنه تم تصميم وتنفيذ مركز البيانات الرئيسي للدولة بكوادر مصرية من الشركات ومسئولي التحول الرقمي بالدولة.

وأضاف مدير مركز البيانات والحوسبة أنه تم اعتماد أحدث التكنولوجيا، حيث إننا نستهدف خدمة الجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: المركز على مساحة 23 ألفًا و500 متر مربع، ومجهز بأحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة من خلال المركز على مدار الساعة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1)أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية ، وأكثر من (1200) مهندس / عامل ، أكثر من (5000) ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية ، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، و توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، و توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.