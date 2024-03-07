العثور على جثة لشخص مصاب بطلق نارى وملقى فى أرض زراعية بالدقهلية

عثر عدد من اهالى قرية أم الرزق بنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية على جثة لشخص مجهول الهوية ملقى بإحدى الاراضى الزراعية وبه إصابة بطلق ناري فيما جرى عمل نشرة بأوصافه وبحث بلاغات المتغيبين للوصول الى أهليته وتحديد أسباب الحادث وملابساته.

كان اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين من عدد من الاهالى يفيد بالعثور على جثه بأرض زراعية بقريه ام الرزق بنطاق المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز ضرطة ضربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث الى مكان الواقعة وبالفحص تبين ان الجثة بها اصابة نتيجة طلق نارى.

جرى نقل الجثمان الى مستشفى شربين العام فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف هوية القتيل وعمل نشرة بأوصافه والوصول لأهليته وكشف غموض الحادث وظروفه وملابساته وتحديد مرتكبي الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.